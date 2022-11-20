Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки
10 990 ₽14 990 ₽
1коробка/2шт
Габариты: 51*58*74
Вес брутто: 16,5
Объем: 0,2
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