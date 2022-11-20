Характеристики товара
Описание
Мягкий бархатистый микровелюр, высококачественный материал с повышенной износостойкостью. Он прост в уходе и не потеряет достойный вид долгое время. Ткань прочная, специально предназначена для ежедневного использования дома или в заведениях общественного типа (кафе, рестораны).
В качестве наполнителя используется пенополиуретан высокой плотности. Даже при длительном использовании он не теряет форму и не деформируется. Такое наполнение гарантирует долгий срок службы изделия, что особенно важно для коммерческого использования (при эксплуатации в сегменте HоReCa).
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина470 мм
- Глубина500 мм
- ОбивкаБархат
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия