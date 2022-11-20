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Стул полубарный БРЕНД, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул БРЕНД разработан с применением крестовины на пяти колесах, газлифта и поворотно-подъемного механизма качания.
Мягкие формы сидения и стеганой спинки оптимальной высоты обеспечат комфорт.
Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей.
Нижняя часть стуля (газлифт, кожух газлифт, крестовина и колеса) выполнены из прочных материалов.

Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.

Максимальная нагрузка до 90 кг. Инструкция для сборки в комплекте.

Данные для транспортировки

  • Габариты коробки на 2 стула (ШхГхB), мм: 580 х 430 х 540;
  • Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,135;
  • Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 14.20.

Дополнительное описание

  • Сборно-разборная конструкция.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес6,4 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа, кожзам
  • Максимальная нагрузка90 кг
  • Страна изготовленияКитай

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