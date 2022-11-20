Характеристики товара
Описание
Полубарный стул БРЕНД разработан с применением крестовины на пяти колесах, газлифта и поворотно-подъемного механизма качания.
Мягкие формы сидения и стеганой спинки оптимальной высоты обеспечат комфорт.
Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей.
Нижняя часть стуля (газлифт, кожух газлифт, крестовина и колеса) выполнены из прочных материалов.
Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.
Максимальная нагрузка до 90 кг. Инструкция для сборки в комплекте.
Данные для транспортировки
- Габариты коробки на 2 стула (ШхГхB), мм: 580 х 430 х 540;
- Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,135;
- Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 14.20.
Дополнительное описание
- Сборно-разборная конструкция.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Ширина570 мм
- Глубина590 мм
- Вес6,4 кг
- Материал сиденьяискусственная кожа, кожзам
- Максимальная нагрузка90 кг
- Страна изготовленияКитай