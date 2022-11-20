Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина450 мм
- Глубина535 мм
- Вес6.1 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка150
- Цветрозовый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул Кантри, без подушки
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
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Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
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Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул Кросс Кантри, корица