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Стул полубарный Carol, терракотовый, 65 см - фото 1Стул полубарный Carol, терракотовый, 65 см - фото 2Стул полубарный Carol, терракотовый, 65 см - фото 3Стул полубарный Carol, терракотовый, 65 см - фото 4Стул полубарный Carol, терракотовый, 65 см - фото 5

Стул полубарный Carol, терракотовый, 65 см

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Глубина535 мм
  • Вес6.1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветрозовый

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