Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Глубина535 мм
- Вес6.1 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка150
- Цветрозовый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Кантри, без подушки
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул Кросс Кантри, корица