Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Ширина420 мм
- Глубина460 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияРоссия
- Цветрозовый, черный
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