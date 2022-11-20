Стул полубарный Диего велюр черный
10 490 ₽14 990 ₽
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*56*60
Вес брутто: 17,300
Объем: 0,210
Стул Кантри
Стул Piemonte
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул полубарный Диего велюр пыльно-синий
Стул полубарный Диего велюр зеленый
Стул-кресло Венское с подушкой
Барный стул Невада винтажный мокко
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Цезарь-б