Стул полубарный Диего велюр пыльно-синий

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул полубарный Диего велюр пыльно-синий

4.6
10 490 ₽14 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Диего велюр серый
Стул полубарный Диего велюр серый
Следующий Стул полубарный Диего велюр зеленый
Стул полубарный Диего велюр зеленый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 65*56*60

Вес брутто: 17,300

Объем: 0,210

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветсиний
  • Высота980 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина510 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес7.8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

С этим товаром покупают

Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
12

Стул Кантри

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Стул Кроссбэк с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
4 29013
4 890 ₽Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Стул пластиковый Cross, оливковыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Cross, оливковый

Другие товары из раздела

Стул полубарный Диего велюр травянойНастоящее фото товара Стул полубарный Диего велюр травяной, произведённого компанией ChiedoCover
10 49031
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул полубарный Диего велюр травяной

Стул барный Beetle со спинкой серыйНастоящее фото товара Стул барный Beetle со спинкой серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
14

Стул барный Beetle со спинкой серый

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Барный стул Невада винтажный моккоНастоящее фото товара Барный стул Невада винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от6 450
Оптовая цена
5

Барный стул Невада винтажный мокко

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Цезарь-бНастоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
16 450
Оптовая цена
10

Стул Цезарь-б