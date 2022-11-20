Стул полубарный Диего велюр пыльно-синий
10 490 ₽14 990 ₽
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*56*60
Вес брутто: 17,300
Объем: 0,210
Стул Кантри
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Кроссбэк белый/ красный
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул пластиковый Cross, оливковый
Стул полубарный Диего велюр травяной
Стул барный Beetle со спинкой серый
Стул-кресло Венское с подушкой
Барный стул Невада винтажный мокко
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Цезарь-б