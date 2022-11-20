Стул полубарный Диего велюр травяной

9 оценок

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Стул полубарный Диего велюр травяной

4.2
10 490 ₽14 990 ₽
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Стул полубарный Диего велюр зеленый
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 65*56*60

Вес брутто: 17,300

Объем: 0,210

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Основные характеристики

  • Цветзеленый
  • Высота980 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина510 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес7.8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

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