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Стул полубарный Джанго велюр синий высота сиденья 60 см - фото 1Стул полубарный Джанго велюр синий высота сиденья 60 см - фото 2Стул полубарный Джанго велюр синий высота сиденья 60 см - фото 3Стул полубарный Джанго велюр синий высота сиденья 60 см - фото 4Стул полубарный Джанго велюр синий высота сиденья 60 см - фото 5Стул полубарный Джанго велюр синий высота сиденья 60 см - фото 6Стул полубарный Джанго велюр синий высота сиденья 60 см - фото 7

Стул полубарный Джанго велюр синий высота сиденья 60 см

16 оценок
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Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см
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Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья43.5 мм
  • Глубина сиденья33 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний

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