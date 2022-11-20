Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья43.5 мм
- Глубина сиденья33 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Кресло Ститч, вельвет серый
Кресло пластиковое Costa, белый
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул Eames V, мягкий велюр, брусничный красный
Стул Boston стальной черный
Диван Синди 2х местный
Стул Chilly велюр фисташковый/ черные ножки
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim