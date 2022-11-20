Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья43.5 мм
- Глубина сиденья33 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Вешалка напольная Офис 1-1 черный
Диван прямой Челси-М
Стул Алекс мягкий
Прямой диван City Casual
Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный
Стул CHILLI-Q SQUARE, оливковый
Кресло подвесное Bounty, белый, исскуственнный ротанг
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim