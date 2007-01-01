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Настоящее фото товара Стул полубарный Феррара, серая ткань, ножки темно-серые, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Феррара, серая ткань, ножки темно-серые
7 оценок
35 090
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Феррара, серая ткань, ножки темно-серые - фото 1Стул полубарный Феррара, серая ткань, ножки темно-серые - фото 2Стул полубарный Феррара, серая ткань, ножки темно-серые - фото 3Стул полубарный Феррара, серая ткань, ножки темно-серые - фото 4Стул полубарный Феррара, серая ткань, ножки темно-серые - фото 5

Стул полубарный Феррара, серая ткань, ножки темно-серые

Артикул: CH-089-193
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Фьерра с потрясающим оригинальным дизайном превосходит все ожидания. Утонченный стиль соединен с удобными формами. Подходит как для ресторанов и баров, так и для домашней кухни со стойкой. Ткань отличается повышенной износостойкостью, а стальной каркас ‒ прочностью.

Высота ножек:67 см.

Материал ножек:металл (цвет темно-серый);

Материал основания:металл (цвет темно-серый);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес10 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, темно-серый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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