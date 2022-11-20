Характеристики товара
Описание
Современный полубарный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников.
Ножки черные, изготовлены из металла. Удобная форма сиденья, поддерживающая спинка. Лаконичный дизайн стульев подойдет к практически в любой интерьер.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 65*56*60
Вес брутто: 14,700
Объем: 0,210
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота1020 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Глубина580 мм
- Ширина сиденья320 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Вес5.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки14.70 кг