Стул полубарный FRANKFURT белый

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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Франкфурт предназначен для обустройства кухонь, гостиных, ресторанов или кафе

Монолитный пластиковый каркас
Спинка и сидение стула выполнены из ударопрочного износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры. Конструкция повторяет изгибы тела сидящего человека, обеспечивая надежную опору для позвоночника и максимальный комфорт.
Обивка из экокожи
Экокожа – двухслойный материал, состоящий из хлопчатобумажной основы и микропористой полиуретановой пленки. Обладает следующими свойствами:
быстро нагревается до температуры тела;
не содержит вредных компонентов;
устойчив к действию влаги;
не деформируется;
легко поддается чистке;
Ножки из натуральной древесины
Ножки стула выполнены из неокрашенного массива бука. Натуральная древесина – прочный, экологичный материал, который со временем выглядит только лучше

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 55*61*50
Вес брутто: 20,000
Объем: 0,200

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Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес20 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый

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