Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Франкфурт предназначен для обустройства кухонь, гостиных, ресторанов или кафе
Монолитный пластиковый каркас
Спинка и сидение стула выполнены из ударопрочного износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры. Конструкция повторяет изгибы тела сидящего человека, обеспечивая надежную опору для позвоночника и максимальный комфорт.
Обивка из экокожи
Экокожа – двухслойный материал, состоящий из хлопчатобумажной основы и микропористой полиуретановой пленки. Обладает следующими свойствами:
быстро нагревается до температуры тела;
не содержит вредных компонентов;
устойчив к действию влаги;
не деформируется;
легко поддается чистке;
Ножки из натуральной древесины
Ножки стула выполнены из неокрашенного массива бука. Натуральная древесина – прочный, экологичный материал, который со временем выглядит только лучше
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 55*61*50
Вес брутто: 20,000
Объем: 0,200
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина480 мм
- Глубина570 мм
- Вес20 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный