Стул полубарный FRANKFURT черный

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный FRANKFURT белый
Стул полубарный FRANKFURT белый
Следующий Стул полубарный Маллин, спинка hope 11/ велюр Velutto 08 серо-бежевый, морилка белая
Стул полубарный FRANKFURT белый

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Франкфурт предназначен для обустройства кухонь, гостиных, ресторанов или кафе

Монолитный пластиковый каркас
Спинка и сидение стула выполнены из ударопрочного износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры. Конструкция повторяет изгибы тела сидящего человека, обеспечивая надежную опору для позвоночника и максимальный комфорт.
Обивка из экокожи
Экокожа – двухслойный материал, состоящий из хлопчатобумажной основы и микропористой полиуретановой пленки. Обладает следующими свойствами:
быстро нагревается до температуры тела;
не содержит вредных компонентов;
устойчив к действию влаги;
не деформируется;
легко поддается чистке;
Ножки из натуральной древесины
Ножки стула выполнены из неокрашенного массива бука. Натуральная древесина – прочный, экологичный материал, который со временем выглядит только лучше

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 55*61*50
Вес брутто: 20,000
Объем: 0,200

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес20 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Другие товары из раздела

Стул барный пластиковый Divo, ленНастоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
14

Стул барный пластиковый Divo, лен

Стул барный пластиковый Divo, оранжевыйНастоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
14

Стул барный пластиковый Divo, оранжевый

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Настоящее фото товара Стул барный Color, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
12

Стул барный Color

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Стул Кроссбэк с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
15

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Стул пластиковый Cross, темно-серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Cross, темно-серый

Стул Кроссбэк, черно-красная патинаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
14

Стул Кроссбэк, черно-красная патина

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротангаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
10

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга