Стул полубарный Коби, велюр черный
9 990 ₽14 990 ₽
1 коробка/2шт
Габариты: 65*56*60
Вес брутто: 17,600
Объем: 0,210
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Стул пластиковый Cross, оливковый
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кросс Кантри, венге
Стул полубарный Саймон, велюр серый
Стул полубарный Саймон, велюр темно-синий
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул барный Rainbow
Стул барный Color
Стул барный Car винтажно-коричневый
Стул Слинг барный, золотой