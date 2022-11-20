Стул полубарный Коби, велюр коричневый

12 оценок

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Стул полубарный Коби, велюр коричневый

4.7
9 990 ₽14 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка/2шт

Габариты: 65*56*60

Вес брутто: 17,600

Объем: 0,210

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота980 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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