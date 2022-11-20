Стул полубарный Коналл экокожа антрацит

15 оценок

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Стул полубарный Коналл экокожа серый

Характеристики товара

Описание

1 коробка/2шт
Габариты: 61*56*104

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветсерый

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