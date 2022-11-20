Характеристики товара
Описание
1 коробка/2шт
Габариты: 61*56*104
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбежевый
1 коробка/2шт
Габариты: 61*56*104
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