Стул полубарный Коналл экокожа темно-синий

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Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки
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Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки

Характеристики товара

Описание

1 коробка/2шт
Габариты: 61*56*104

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Основные характеристики

  • Высота925 мм
  • Высота до сиденья645 мм
  • Ширина485 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес4,9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветсиний

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