Характеристики товара
Описание
1 коробка/2шт
Габариты: 61*56*104
Основные характеристики
- Высота925 мм
- Высота до сиденья645 мм
- Ширина485 мм
- Глубина530 мм
- Вес4,9 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветсиний
1 коробка/2шт
Габариты: 61*56*104
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