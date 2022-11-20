Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Коналл, экокожа, темно-синий, 60 см - фото 1Стул полубарный Коналл, экокожа, темно-синий, 60 см - фото 2Стул полубарный Коналл, экокожа, темно-синий, 60 см - фото 3Стул полубарный Коналл, экокожа, темно-синий, 60 см - фото 4Стул полубарный Коналл, экокожа, темно-синий, 60 см - фото 5

Стул полубарный Коналл, экокожа, темно-синий, 60 см

4 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Саймон, велюр травяной, 60 см
Стул полубарный Саймон, велюр травяной, 60 см
Следующий Стул полубарный Коналл, экокожа серая, 60 см
Стул полубарный Саймон, велюр травяной, 60 см

Характеристики товара

Описание

Элегантный полубарный стул Коналл в современном исполнении для дома, кафе или ресторана.
Обивка стула выполнена из мягкой и прочной экокожи. Такой материал не только обладает эстетичным видом, но и достаточно прост в уходе, что определенно понравится владельцам общественных заведений. Лаконичный дизайн дополнительно подчеркивает вертикальная строчка.
Прочные металлические ножки способны выдерживать большие нагрузки. На ножках предусмотрены удобная подножка и специальные пластиковые накладки, которые придают стулу дополнительную устойчивость и защищают пол от царапин.

1 коробка/2шт
Габариты: 61*56*104
Вес брутто:
Объем:

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Глубина560 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки1040 мм
  • Объём упаковки0.36 м3

Похожие товары

Стул Ницца барныйНастоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
9

Стул Ницца барный

Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухниНастоящее фото товара Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99049
24 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни

В наличии 19 шт.
Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухниНастоящее фото товара Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
4

Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни

В наличии 53 шт.
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножкиНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки

В наличии 43 шт.
Стул барный Флэш черныйНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Флэш черный

В наличии 90 шт.
Стул барный Мартин черныйНастоящее фото товара Стул барный Мартин черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Мартин черный

В наличии 19 шт.
Стул барный Турин изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Турин изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул барный Турин изумрудный

В наличии 42 шт.
Стул барный Турин пудровыйНастоящее фото товара Стул барный Турин пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
9Хит

Стул барный Турин пудровый

В наличии 4 шт.
Стул барный Орион черныйНастоящее фото товара Стул барный Орион черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Орион черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Хай-Тек коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Хай-Тек коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59041
5 990 ₽Оптовая цена
17

Стул барный Хай-Тек коричневый

В наличии 52 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
17

Стул Кантри, без подушки

Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
11Хит

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 96 шт.
Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6906
5 990 ₽
19

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Cross, бежевый

В наличии 2 шт.
Стул Кроссбэк, черно-красная патинаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7904
5 990 ₽
24

Стул Кроссбэк, черно-красная патина

Стул Кроссбэк, береза/ черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк, береза/ черный

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех

Другие товары из разделаполубарные стулья 60 см
Стул полубарный Саймон, велюр золотистый, 60 смНастоящее фото товара Стул полубарный Саймон, велюр золотистый, 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
10 990 ₽Оптовая цена
7

Стул полубарный Саймон, велюр золотистый, 60 см

В наличии 9 шт.
Стул полубарный Саймон, велюр серый, 60 смНастоящее фото товара Стул полубарный Саймон, велюр серый, 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
10 990 ₽Оптовая цена
7

Стул полубарный Саймон, велюр серый, 60 см

В наличии 15 шт.