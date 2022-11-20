Характеристики товара
Описание
Элегантный полубарный стул Коналл в современном исполнении для дома, кафе или ресторана.
Обивка стула выполнена из мягкой и прочной экокожи. Такой материал не только обладает эстетичным видом, но и достаточно прост в уходе, что определенно понравится владельцам общественных заведений. Лаконичный дизайн дополнительно подчеркивает вертикальная строчка.
Прочные металлические ножки способны выдерживать большие нагрузки. На ножках предусмотрены удобная подножка и специальные пластиковые накладки, которые придают стулу дополнительную устойчивость и защищают пол от царапин.
1 коробка/2шт
Габариты: 61*56*104
Вес брутто:
Объем:
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Глубина560 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки1040 мм
- Объём упаковки0.36 м3