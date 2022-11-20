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Стул полубарный Логан велюр пыльно-голубой - фото 1Стул полубарный Логан велюр пыльно-голубой - фото 2Стул полубарный Логан велюр пыльно-голубой - фото 3Стул полубарный Логан велюр пыльно-голубой - фото 4Стул полубарный Логан велюр пыльно-голубой - фото 5Стул полубарный Логан велюр пыльно-голубой - фото 6Стул полубарный Логан велюр пыльно-голубой - фото 7

Стул полубарный Логан велюр пыльно-голубой

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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Логан в велюровой обивке можно использовать в обустройстве кухонь, гостиных, ресторанов или кафе. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.
Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера.
Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет.

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес9.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки20.20 кг
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