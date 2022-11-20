Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Логан в велюровой обивке можно использовать в обустройстве кухонь, гостиных, ресторанов или кафе. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.
Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера.
Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет.
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Ширина490 мм
- Глубина540 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес9.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки20.20 кг