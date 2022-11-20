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Стул полубарный Лоренс велюр антрацитовый

6 оценок

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Стул полубарный Лоренс велюр пыльно-розовый
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Стул полубарный Лоренс велюр пыльно-розовый

Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию. Ножки полубарного стула выполнены из металла и имеют удобную подножку.

2 коробки / 2 шт.
Габариты: 60*54*120
1короб: 60*54*53
2короб: 51*45*67
Вес брутто: 17
1короб: 9
2короб: 8,4
Объем: 0,320
1короб: 0,170
2короб: 0,150

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина560 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки17 кг

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Слоновая костьСлоновая кость
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221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
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