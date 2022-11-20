Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию. Ножки полубарного стула выполнены из металла и имеют удобную подножку.
2 коробки / 2 шт.
Габариты: 60*54*120
1короб: 60*54*53
2короб: 51*45*67
Вес брутто: 17
1короб: 9
2короб: 8,4
Объем: 0,320
1короб: 0,170
2короб: 0,150
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Ширина440 мм
- Глубина560 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.32 м3
- Вес упаковки17 кг