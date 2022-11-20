Товар в корзине. Перейти

Стул полубарный Лоренс велюр пыльно-розовый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Лоренс велюр синий
Стул полубарный Лоренс велюр синий
Следующий Стул полубарный Лоренс велюр антрацитовый
Стул полубарный Лоренс велюр синий

Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию. Ножки полубарного стула выполнены из металла и имеют удобную подножку.

2 коробки / 2 шт.
Габариты: 60*54*120
1короб: 60*54*53
2короб: 51*45*67
Вес брутто: 17
1короб: 9
2короб: 8,4
Объем: 0,320
1короб: 0,170
2короб: 0,150

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина560 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки17 кг

Похожие товары

Стул полубарный Лоренс велюр антрацитовыйНастоящее фото товара Стул полубарный Лоренс велюр антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стул полубарный Лоренс велюр антрацитовый

Стул барный Валенсия велюр синий ножки цвет деревоНастоящее фото товара Стул барный Валенсия велюр синий ножки цвет дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
6

Стул барный Валенсия велюр синий ножки цвет дерево

Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет деревоНастоящее фото товара Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
8

Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет дерево

Стул барный Валенсия велюр зеленый ножки цвет деревоНастоящее фото товара Стул барный Валенсия велюр зеленый ножки цвет дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Стул барный Валенсия велюр зеленый ножки цвет дерево

Стул барный Ковбой экокожа коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Ковбой экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Ковбой экокожа коричневый

Стул барный Смит белыйНастоящее фото товара Стул барный Смит белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Смит белый

Стул барный Бри черныйНастоящее фото товара Стул барный Бри черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Бри черный

Настоящее фото товара Стул барный Рич черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Рич черный

В наличии 26 шт.
Стул барный Малави бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Малави бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Малави бежевый

В наличии 65 шт.
Стул барный Малави серыйНастоящее фото товара Стул барный Малави серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Малави серый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
Смотреть полный каталог обивок

Другие товары из раздела

Стул барный Малави LITE белыйНастоящее фото товара Стул барный Малави LITE белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Малави LITE белый

В наличии 8 шт.
Стул барный Малави LITE черныйНастоящее фото товара Стул барный Малави LITE черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49046
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Малави LITE черный

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Настоящее фото товара Стул барный Color, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
12

Стул барный Color

С этим товаром покупают

Стул Венский, орехНастоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
83Хит

Стул Венский, орех

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стол Лофт 38 мм, 120x90x76Настоящее фото товара Стол Лофт 38 мм, 120x90x76, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
14

Стол Лофт 38 мм, 120x90x76

Настоящее фото товара Стол Оксфорд, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена
13

Стол Оксфорд, серый

Настоящее фото товара Стол Оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена
11

Стол Оксфорд

Настоящее фото товара Стол Ньюпорт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
5

Стол Ньюпорт

Стол ВильмаНастоящее фото товара Стол Вильма, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
6

Стол Вильма

Стол Майами БичНастоящее фото товара Стол Майами Бич, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
8

Стол Майами Бич

Ковер EVELYN 3400x2400Настоящее фото товара Ковер EVELYN 3400x2400, произведённого компанией ChiedoCover
89 090
Оптовая цена
14

Ковер EVELYN 3400x2400