Характеристики товара
Описание
Отличный домашний вариант с подходящей посадочной высотой, чтобы гармонично вписаться в общий дизайн помещения, не перекрывая его.
Элегантный высокий полубарный стул Lucas с мягкой обивкой в силе пятидесятых на тонких ножках со множеством шикарных деталей, таких как золотые ножки и пуговицы Честерфилд на спинке покорит Вас своим внешним видом и комфортом. Кресло выполнено в комбинации двух оттенков материала, светлого и более темного и будет отлично смотреться в гостиной, обеденной зоне, кабинете или спальне.
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Ширина470 мм
- Глубина530 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай