Характеристики товара
Описание
Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Высота до сиденья680 мм
- Ширина540 мм
- Глубина380 мм
- Вес7.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяротанг
Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный
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