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Стул полубарный Малибу, бежевый

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Стул барный Малибу, бежевый

Характеристики товара

Описание

Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья680 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяротанг

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