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Стул полубарный Martin, кожа капучино - фото 1Стул полубарный Martin, кожа капучино - фото 2

Стул полубарный Martin, кожа капучино

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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Martin – это минималистичный дизайн и четкая геометрия линий. Расширяющаяся к основанию спинка соединяется с сиденьем, создавая особую вогнутую форму, обеспечивающую дополнительную поддержки спины. Благодаря этому сидеть на стуле необычайно комфортно. Полубарный стул Martin выполнен в натуральной коже, что является гарантом долгого срока службы и идеального образа интерьера, который он будет украшать.

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Основные характеристики

  • Высота955 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина420 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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