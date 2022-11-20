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Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 1Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 2Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 3Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 4Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 5Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 6Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки дерево - фото 7

Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки дерево

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества.
Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного износостойкого материала. Прямые металлические ножки, стилизованные под темное дерево, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Удобная подножка позволяет расположиться максимально комфортно.
Оригинальная форма спинки с выступающими элементами создает ощущение уюта. Изделие прекрасно дополнит интерьер кухни или кафе.

2 короб / 2шт
Габариты:
1короб: 61,5*52*53,5
2короб: 51*51*62
Вес брутто: 26,6
1короб: 17,700
2короб: 8,900
Объем: 0,332
1короб: 0,171
2короб: 0,161

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.33 м3
  • Вес упаковки26.60 кг

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