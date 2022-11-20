Характеристики товара
Описание
Роскошь в классическом понимании и современный дизайн нашли своё отражение в стиле полубарных стульев Milan . Оригинальная конструкция ножек, красивая линия вертикальной простёжки спинки — этот стул так и хочет стать объектом вспышек папарацци и попасть на страницы модного глянца. Однако внешний лоск не затмевает удобства: мягкая спинка и сидение, обитые рогожкой, устойчивые ножки
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Высота до сиденья770 мм
- Ширина520 мм
- Глубина535 мм