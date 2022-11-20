Характеристики товара
Описание
MOLLY – мега-модная модель, объединяющая главные тенденции конца 2021, начала 2022 года!.
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина470 мм
- Глубина520 мм
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
MOLLY – мега-модная модель, объединяющая главные тенденции конца 2021, начала 2022 года!.
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