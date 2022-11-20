Характеристики товара
Описание
Ножки выполнены из аножированного алюминия 22х22 мм.
Верхняя часть спинки выполнена из прозрачного поликарбоната.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
|Количество в упаковке
|мм
|4 шт
|Размер упаковки
|715х485х1150 мм
|Вес брутто
|22 кг
Основные характеристики
- Высота1010 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина480 мм
- Глубина560 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.40 м3