Стул полубарный пластиковый Diva

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Характеристики товара

Описание

Ножки выполнены из аножированного алюминия 22х22 мм.
Верхняя часть спинки выполнена из прозрачного поликарбоната.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Количество в упаковкемм4 шт
Размер упаковки715х485х1150 мм
Вес брутто22 кг
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Основные характеристики

  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.40 м3

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