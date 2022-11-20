Стул полубарный Поль, зеленый/ черный каркас

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Нирвана, серый/ черный каркас
Стул полубарный Нирвана, серый/ черный каркас
Следующий Полубарный стул Роден Blitz, Серо-бежевый велюр
Стул полубарный Нирвана, серый/ черный каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1040 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветзеленый, черный

Другие товары из раздела

Стул полубарный Коналл экокожа серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Коналл экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99021
14 990 ₽Оптовая цена
14

Стул полубарный Коналл экокожа серый

Стул полубарный Коналл экокожа антрацитНастоящее фото товара Стул полубарный Коналл экокожа антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
11 99021
14 990 ₽Оптовая цена
15

Стул полубарный Коналл экокожа антрацит

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Настоящее фото товара Стул барный Color, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
12

Стул барный Color

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стул Кантри, без подушки

Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
5

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Стул Кроссбэк флагНастоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Кроссбэк флаг

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Стул Кроссбэк, черно-красная патинаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
14

Стул Кроссбэк, черно-красная патина

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
7

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
7

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой