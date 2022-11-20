Характеристики товара
Описание
Противоречивый и одновременно сдержанный, строгий и утонченный, образец английского стиля – это все про высокий полубарный стул Richard. В этой модели соединились и плотно переплелись традиции с современными технологиями. Стул заинтересует Вас с первого взгляда, поразит геометрией силуэта и динамичностью дизайна, добавит ноты аристократизма любому помещению.
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина510 мм
- Глубина510 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай