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Стул полубарный Robert, бархат светло-серый - фото 1Стул полубарный Robert, бархат светло-серый - фото 2

Стул полубарный Robert, бархат светло-серый

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Стул барный Robert, бархат синий

Характеристики товара

Описание

Роскошный и уютный стул в стиле арт-деко. Смотрится дорого, стильно и эффектно. Он создан, чтобы очаровывать с первого взгляда. Плавные линии, изящные ножки, просторное сиденье и высокие подлокотники делают модель невероятно удобной для отдыха. Стильная отделка ромбом на спинке и сиденье в сочетании с благородным бархатом создает неповторимые переливы и придает стулу особую утонченность.

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина490 мм
  • ОбивкаБархат
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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