Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина450 мм
- Глубина490 мм
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга
Стул Кросс Кантри, корица
Стул с подлокотниками Barrie, кожа camel
Стул с подлокотниками Barrie, кожа бежевый
Стул с подлокотниками Barrie, кожа капучино
Стул с подлокотниками Barrie, кожа коричневый
Стул с подлокотниками Barrie, кожа ретро красный
Стул Гаага синий
Стул Гаага красный