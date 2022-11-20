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Стул полубарный Rolf, кожа коричневый - фото 1Стул полубарный Rolf, кожа коричневый - фото 2

Стул полубарный Rolf, кожа коричневый

9 оценок
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Стул полубарный Rolf, кожа бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина490 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

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