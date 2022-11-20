Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Саймон с подлокотниками в обивке из велюра станет прекрасным дополнением современной кухни и станет акцентом в интерьере.
Прочные ножки изготовлены из металла и стилизованы под темное дерево, которые способны выдерживать большие нагрузки.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 61*56,5*104
Вес брутто: 12,9
Объем: 0,36
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Глубина650 мм
- Ширина сиденья355 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес7.850 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки565 мм
- Глубина упаковки1040 мм
- Объём упаковки0.36 м3
- Вес упаковки12.90 кг