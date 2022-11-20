Характеристики товара
Описание
|1 коробка
|-
|1 шт.
|Габариты
|:
61*56,5*104
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Ширина610 мм
- Глубина650 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветголубой
|1 коробка
|-
|1 шт.
|Габариты
|:
61*56,5*104
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