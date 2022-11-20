Стул полубарный Саймон велюр капучино

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Стул полубарный Саймон велюр пыльно-голубой

Характеристики товара

Описание

1 коробка-1 шт.
Габариты:

61*56,5*104

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина650 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветголубой

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