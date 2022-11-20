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Стул полубарный Саймон, велюр капучино, 60 см - фото 1Стул полубарный Саймон, велюр капучино, 60 см - фото 2Стул полубарный Саймон, велюр капучино, 60 см - фото 3Стул полубарный Саймон, велюр капучино, 60 см - фото 4Стул полубарный Саймон, велюр капучино, 60 см - фото 5

Стул полубарный Саймон, велюр капучино, 60 см

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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Саймон с подлокотниками в обивке из велюра станет прекрасным дополнением современной кухни и станет акцентом в интерьере.

Прочные ножки изготовлены из металла и стилизованы под темное дерево, которые способны выдерживать большие нагрузки.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 61*56,5*104
Вес брутто: 12,9

Объем: 0,36

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Глубина650 мм
  • Ширина сиденья355 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес7.850 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки565 мм
  • Глубина упаковки1040 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Вес упаковки12.90 кг

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