Стул полубарный Саймон велюр пыльно-голубой

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Характеристики товара

Описание

1 коробка-1 шт.
Габариты:

61*56,5*104

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина650 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветголубой

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