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Стул полубарный Саймон, велюр темно-синий, 60 см - фото 1Стул полубарный Саймон, велюр темно-синий, 60 см - фото 2Стул полубарный Саймон, велюр темно-синий, 60 см - фото 3Стул полубарный Саймон, велюр темно-синий, 60 см - фото 4Стул полубарный Саймон, велюр темно-синий, 60 см - фото 5Стул полубарный Саймон, велюр темно-синий, 60 см - фото 6Стул полубарный Саймон, велюр темно-синий, 60 см - фото 7

Стул полубарный Саймон, велюр темно-синий, 60 см

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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Саймон с подлокотниками в обивке из велюра станет прекрасным дополнением современной кухни и станет акцентом в интерьере.

Прочные ножки изготовлены из металла и стилизованы под темное дерево, которые способны выдерживать большие нагрузки.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 61*56,5*104

Вес брутто: 10,800

Объем: 0,36

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Глубина650 мм
  • Ширина сиденья355 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес7.85 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки565 мм
  • Глубина упаковки1040 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Вес упаковки10.80 кг

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