Стул полубарный Саймон, велюр золотистый
9 490 ₽14 990 ₽
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 61*56,5*104
Вес брутто: 9
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