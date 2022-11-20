Стул полубарный Саймон, велюр золотистый

15 оценок

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Стул полубарный Саймон, велюр золотистый

4.2
9 490 ₽14 990 ₽
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Стул полубарный Коби, велюр черный
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 61*56,5*104

Вес брутто: 9

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Основные характеристики

  • Глубина650 мм
  • Ширина610 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота890 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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