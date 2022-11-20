Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Саймон, велюр золотистый, 60 см - фото 1Стул полубарный Саймон, велюр золотистый, 60 см - фото 2Стул полубарный Саймон, велюр золотистый, 60 см - фото 3Стул полубарный Саймон, велюр золотистый, 60 см - фото 4Стул полубарный Саймон, велюр золотистый, 60 см - фото 5Стул полубарный Саймон, велюр золотистый, 60 см - фото 6Стул полубарный Саймон, велюр золотистый, 60 см - фото 7

Стул полубарный Саймон, велюр золотистый, 60 см

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Флекс, велюр серый, 65 см
Стул полубарный Флекс, велюр серый, 65 см
Следующий Стул полубарный Саймон, велюр серый, 60 см
Стул полубарный Флекс, велюр серый, 65 см

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Саймон с подлокотниками в обивке из велюра станет прекрасным дополнением современной кухни и станет акцентом в интерьере.

Прочные ножки изготовлены из металла и стилизованы под темное дерево, которые способны выдерживать большие нагрузки.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 61*56,5*104

Вес брутто: 10,800

Объем: 0,360

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Глубина650 мм
  • Ширина сиденья353 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес7.85 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки565 мм
  • Глубина упаковки1040 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Вес упаковки10.80 кг

Похожие товары

Стул Ницца барныйНастоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
9

Стул Ницца барный

Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухниНастоящее фото товара Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99049
24 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни

В наличии 19 шт.
Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухниНастоящее фото товара Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
4

Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни

В наличии 53 шт.
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножкиНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки

В наличии 43 шт.
Стул барный Флэш черныйНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Флэш черный

В наличии 90 шт.
Стул барный Мартин черныйНастоящее фото товара Стул барный Мартин черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Мартин черный

В наличии 19 шт.
Стул барный Турин изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Турин изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул барный Турин изумрудный

В наличии 42 шт.
Стул барный Турин пудровыйНастоящее фото товара Стул барный Турин пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
9Хит

Стул барный Турин пудровый

В наличии 4 шт.
Стул барный Орион черныйНастоящее фото товара Стул барный Орион черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Орион черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Хай-Тек коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Хай-Тек коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59041
5 990 ₽Оптовая цена
17

Стул барный Хай-Тек коричневый

В наличии 52 шт.
С этим товаром покупают
Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89010
6 490 ₽
26

Стул Кантри

Стул Кроссбэк зеленый патинаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк зеленый патина

Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59061
8 990 ₽Оптовая цена
8Хит

Стул Кроссбэк пластиковый белый

Стул пластиковый Cross, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Cross, белый

Стул пластиковый Cross, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Cross, черный

В наличии 14 шт.
Стул Кроссбэк, светлый орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0909
5 590 ₽
25

Стул Кроссбэк, светлый орех

В наличии 50 шт.
Другие товары из разделаподборки стульев
Стул ФабрикантНастоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
9

Стул Фабрикант

Стул Венус Настоящее фото товара Стул Венус , произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Стул Венус

Стул Венский Настоящее фото товара Стул Венский , произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
2

Стул Венский