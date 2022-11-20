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Стул полубарный UNO, бархат коричневый / чёрный конус - фото 1Стул полубарный UNO, бархат коричневый / чёрный конус - фото 2

Стул полубарный UNO, бархат коричневый / чёрный конус

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Uno современная модель с оригинальной прострочкой. Сочетание мягкости и удобства создают ощущение комфорта. Розовый цвет проделал долгий путь от сезонного оттенка, мода на который приходит и уходит, до "вечной классики". Сегодня - это один из самых постоянных трендов в цветовом оформлении дома. Стул Uno в модном оттенке пепельно-розовый - отличное дополнение к строгому черно-белому интерьеру, который привнесет в монохромное, графичное пространство недостающую свежесть. Весеннее настроение гарантировано!

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина445 мм
  • Глубина500 мм
  • ОбивкаБархат
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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