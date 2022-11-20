Характеристики товара
Описание
Стул Uno современная модель с оригинальной прострочкой. Сочетание мягкости и удобства создают ощущение комфорта. Если вы еще сомневаетесь в изысканности и роскошности синей мебели , то внимательно посмотрите на фото кобальтового Uno в интерьере и пересмотрите свой взгляд на вещи. При умеренном вкусе и умении дополнить дизайн комнаты яркими акцентами или разбавляющими элементами оформление квартиры с помощью лавандовых, аметистовых, кобальтовых или любых других тонов небесной палитры станет идеальным решением.
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина445 мм
- Глубина500 мм
- ОбивкаБархат
- Цветкрасный
- Страна изготовленияРоссия