1 коробка / 2 шт
Габариты: 57*56*62
Вес брутто: 10,000
Обьем: 0,198
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Подстолье 1061EM
Стул Киви, велюр желтый
Диван Loco трехместный
Диван Marlo двухместный
Диван Marlo трехместный
Диван Mendini двухместный
Диван Mendini трехместный
Стул полубарный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
Стул полубарный Beetle, со спинкой маренго, хромированные ножки
Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки
Стул барный Beetle со спинкой, маренго, хромированные ножки
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Kongsberg, голубой, сплошной