Стул полубарный Валенсия, велюр розовый, золотые ножки

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул полубарный Валенсия, велюр розовый, золотые ножки

4.3
9 990 ₽11 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Стул полубарный Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Следующий Стул полубарный Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Стул полубарный Валенсия, велюр синий, золотые ножки

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт

Габариты: 57*56*62

Вес брутто: 10,000

Обьем: 0,198

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Вес4.2 кг
  • Цветрозовый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 740
10

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 150
11

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Настоящее фото товара Подстолье 1061EM, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
8

Подстолье 1061EM

В наличии 30 шт.
Стул Киви, велюр желтыйНастоящее фото товара Стул Киви, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
8

Стул Киви, велюр желтый

Настоящее фото товара Диван Loco трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 390
Оптовая цена
14

Диван Loco трехместный

Настоящее фото товара Диван Marlo двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от59 690
Оптовая цена
14

Диван Marlo двухместный

Настоящее фото товара Диван Marlo трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
15

Диван Marlo трехместный

Настоящее фото товара Диван Mendini двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 790
Оптовая цена
8

Диван Mendini двухместный

Настоящее фото товара Диван Mendini трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от58 690
Оптовая цена
11

Диван Mendini трехместный

Другие товары из раздела мягкие стулья оптом

Стул полубарный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул полубарный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул полубарный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул полубарный Beetle, со спинкой маренго, хромированные ножкиНастоящее фото товара Стул полубарный Beetle, со спинкой маренго, хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул полубарный Beetle, со спинкой маренго, хромированные ножки

В наличии 24 шт.
Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножкиНастоящее фото товара Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
8

Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки

В наличии 1 шт.
Стул барный Beetle со спинкой, маренго, хромированные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Beetle со спинкой, маренго, хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Beetle со спинкой, маренго, хромированные ножки

В наличии 38 шт.
Стул Kongsberg, бежевый, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
14

Стул Kongsberg, бежевый, сплошной

Стул Kongsberg, голубой, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Kongsberg, голубой, сплошной