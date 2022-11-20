Стул полубарный Валенсия, велюр синий, золотые ножки

11 оценок

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Стул полубарный Валенсия, велюр синий, золотые ножки

5
9 990 ₽11 990 ₽
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Стул полубарный Валенсия, велюр розовый, золотые ножки
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Стул полубарный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт

Габариты: 57*56*62

Вес брутто: 10,000

Обьем: 0,198

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Вес4.2 кг
  • Цветсиний, золотой
  • Страна изготовленияКитай

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