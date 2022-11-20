1 коробка / 2 шт
Габариты: 57*56*62
Вес брутто: 10,000
Обьем: 0,198
Стул Венский, бук
Стол River
Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый
Диван Nevada
Диван Portland двухместный
Диван Portland трехместный
Диван Raf двухместный
Диван Raf трехместный
Стул полубарный Beetle, со спинкой маренго, хромированные ножки
Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки
Стул барный Beetle со спинкой, маренго, хромированные ножки
Стул барный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Kongsberg, голубой, сплошной