Стул полубарный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки

7 оценок

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Стул полубарный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки

4.5
9 990 ₽11 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт

Габариты: 57*56*62

Вес брутто: 10,000

Обьем: 0,198

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Вес4.2 кг
  • Цветзеленый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

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