1 коробка / 2 шт
Габариты: 57*56*62
Вес брутто: 10,000
Обьем: 0,198
Стул Венский, бук
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон
Диван Riga Lux
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Диван Rotterdam трехместный
Диван Ryler двухместный
Диван Ryler трехместный
Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки
Стул барный Beetle со спинкой, маренго, хромированные ножки
Стул барный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки
Стул Валенсия барный, голубой
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Kongsberg, голубой, сплошной