Характеристики товара
Описание
Стул с мягким сиденьем коричневого цвета в стиле лофт на высоких металлических ножках черного цвета.
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина410 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Цветкоричневый
Стул с мягким сиденьем коричневого цвета в стиле лофт на высоких металлических ножках черного цвета.
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